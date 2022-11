Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football Djamel Belmadi, a indiqué qu'il était obligé d'aligner une équipe complètement remaniée, mercredi soir en amical face au Mali (1-1) au stade Miloud-Hadefi d'Oran, dans le but «de donner du temps de jeu» à d'autres joueurs. «Nous avons affronté une très belle équipe du Mali qui fait partie du Top 10 africain. Dans l'histoire des confrontations entre les deux sélections, ça a toujours été difficile et serré. Le Mali a un excellent effectif. J'ai aligné une équipe remaniée, dans le but de tester, donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Mon objectif est de créer des automatises», a réagi le coach national à l'issue la partie. L'Équipe nationale a concédé un coup d'arrêt en se faisant accrocher par les «Aigles» maliens, après avoir aligné cinq victoires de suite, toutes compétitions confondues, depuis son élimination en barrages du Mondial 2022 en mars dernier face au Cameroun. «Lors de la première période, le score aurait pu être largement à notre avantage avec deux ou trois buts, si on avait été bien chirurgicale. En seconde mi-temps, j'étais obligé de changer. Quand on fait trop de changements, ça casse la dynamique, mais je suis obligé de le faire d'autant qu'on a décidé de jouer ces deux rencontres si rapprochées (samedi face à la Suède à Malmo, NDLR)», a-t-il ajouté au micro de la chaîne Ennahar TV. Refusant d'incriminer ses joueurs, après une piètre prestation face aux Aigles du Mali, Belmadi a estimé que le choix d'affronter le Mali va dans le sens de mettre l'équipe dans la difficulté. «Les joueurs sont venus avec l'esprit de faire un bon match contre une grosse équipe africaine. Si on joue contre des équipes de moindre calibre, on n'aura pas les bons enseignements. Je préfère mettre les joueurs dans les difficultés de l'adversaire, quitte à avoir des problèmes que de jouer un match facile», a-t-il expliqué. Et d'enchaîner: «Il y a plein d'éléments qui me laisse penser que petit à petit je vais intégrer d'autres joueurs dans le système, et de faire en sorte que l'équipe aura une valeur ajoutée». Enfin, Belmadi est revenu sur l'entrée en jeu en seconde période du néo-international Mehdi Léris (Sampdoria de Gênes/ Italie), qui a effectué son baptême du feu avec les Verts. «Léris a joué dans une position qui n'est peut-être pas la sienne (latéral gauche, NDLR), j'étais obligé de l'incorporer en remplacement de Touba», a-t-il conclu.