Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, a déclaré qu'il avait en tête «80% de l'effectif» qui sera retenu pour le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR), prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février. «80% de l'effectif qui prendra part au CHAN sont dans ma tête, mais les joueurs doivent comprendre qu'ils seront retenus selon leurs performances aussi bien au sein de leurs clubs respectifs qu'en sélection. Tout le monde est en concurrence, rien n'est acquis. Le plus important est qu'on travaille pour progresser et être prêt pour le mois de janvier inchAllah», a indiqué Bougherra dans un entretien publié jeudi soir sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Les coéquipiers de Tahar Fathallah (MC Alger) ont entamé mardi un stage préparatoire à Tabarka (Tunisie), avec au menu deux matchs amicaux à huis clos: samedi face au Mali (19h30) et mercredi devant le Niger (19h30).«Nous avons des joueurs de qualité qui se valent tous, chaque élément peut prétendre à être titulaire. Nous sommes en train d'essayer des choses, j'espère que les joueurs vont me convaincre de ce choix», a-t-il ajouté. Concernant le programme de préparation des «Verts» d'ici au début de la compétition, l'ancien capitaine de l'Équipe nationale a indiqué qu'il était pratiquement finalisé. «En novembre, nous allons effectuer un stage aux Emirats arabes unis avec au menu deux matchs amicaux face à la Syrie et le Koweït, qui sont officiellement validés. Il y a plusieurs sélections qui seront là-bas pour se préparer. Maintenant, il faut habituer nos joueurs à affronter un autre style de jeu, ce qui explique d'ailleurs le choix de la Syrie et le Koweït. Nous sommes en négociations pour disputer un troisième match amical contre une sélection africaine A». Et de conclure: «Nous aurons eu une dérogation de la part de la Confédération africaine (CAF) pour disputer un match amical au nouveau stade de Baraki en décembre juste avant le CHAN, devant nos supporters, ce sera une occasion pour nous de prendre nos repères dans cette enceinte». La sélection nationale A' a effectué, vendredi soir, sa dernière séance d'entraînement avant d'affronter le Mali en match d'application, hier soir, au Complexe La Cigale Sports Tabarka. Contrairement aux deux premières séances, cette fois, les hommes de Madjid Bougherra ont foulé le terrain sur lequel aura lieu la confrontation face aux Aigles du Mali, dans un cadre idyllique et dans des conditions climatiques très favorables. L'effectif était au grand complet, même si quelques joueurs étaient sous l'oeil attentif du staff médical pour mieux gérer leur état de forme et les préserver le mieux possible en prévision des matchs à venir, y compris avec leurs clubs respectifs. Avant le coup d'envoi de la séance, le gardien du CR Belouizdad Alexis Guendouz et l'attaquant de l'USM Alger Aymen Mahious se sont exprimés au micro de FAF TV sur le déroulement et l'ambiance du stage ainsi que sur ce match contre le Mali. Après 45 minutes, entre échauffement, toros et quelques ateliers techniques, le staff est passé à la mise en place tactique sur toute la longueur du terrain, répétant plusieurs phases de jeu, puis sur un quart de terrain pour une opposition bien rythmée, parfois même engagée entre des joueurs qui en avaient bien envie. La séance se terminera par une série de frappes et de penalties, où les gardiens ont été bien sollicités après les gammes effectuées sous la conduite de Mohamed Benhamou. Enfin, la sélection du Niger est arrivée ce vendredi 28 octobre via la capitale Tunis, où elle affrontera notre sélection mercredi prochain 2 novembre, toujours à Tabarka. Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, l'Éthiopie et du Mozambique. Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.