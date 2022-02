Le match Tunisie-Mali (0-1) de la coupe d'Afrique des nations (CAN) a été chaotique, avec un coup de filet final prématuré de la part de l'arbitre zambien, Janny Sikazwe. Selon divers médias, l'homme de 42 ans, qui a dû sortir sous escorte de la sécurité face à la colère des Aigles de Carthage, a été victime d'une insolation, qui lui a fait le pire. Interrogé par la BBC sur cet épisode, Janny Sikazwe a tenu à donner sa version. «J'ai failli mourir, j'ai éprouvé toutes les peines du monde pour rester conscient surtout que la chaleur et l'humidité étaient très élevées. Dans des conditions normales, j'aurais pu dire au 4e arbitre de poursuivre le match, mais je ne pouvais pas le faire, car j'étais à moitié conscient et même le dispositif de communication est devenu trop chaud et j'ai même eu envie de le jeter», a-t-il expliqué. «Je pense que Dieu m'a dit de terminer le match. Il m'a sauvé. Les médecins m'ont dit que mon corps ne se refroidissait pas. Il n'aura pas fallu longtemps pour que je tombe dans le coma et que ce soit la fin. J'ai commencé à perdre connaissance, je n'entendais plus personne. C'était une situation très étrange. J'ai entendu que je devais finir le match, peut-être que je me parlais à moi-même, je ne sais pas. C'est dire à quel point la situation était grave», a-t-il ajouté.