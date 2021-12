YYacine Brahimi savoure son retour en sélection (avec les A' en Coupe arabe des nations, Ndlr) et donne le meilleur de lui-même. «Marquer à la Coupe du monde puis à la Coupe arabe me rend extrêmement heureux», a affirmé le joueur au site FIFA.com, avant de souligner: «J'espère que ce n'est pas la fin pour moi de marquer ici, car j'aimerais marquer plus de buts.» Revenant sur le match face au Liban, le joueur d'Al-Rayyan (Qatar) dira: «Nous savions bien que le match serait difficile et que le Liban a tendance à très bien défendre». Il a expliqué que «le problème, c'est que nous n'avons pas marqué au début. Si nous avions fait cela, les choses auraient peut-être été un peu plus faciles, mais le plus important est que nous ayons gagné, et nous en sommes ravis. Ils nous ont certainement rendu la tâche très difficile; nous savions qu'ils se défendraient et compteraient sur des contre-attaques». Poursuivant son analyse, l'ancien joueur du FC Porto a précisé: «Nous avons continué à nous brancher. Nous étions si près de marquer à plus d'une occasion.» Avant d'ajouter: «Notre équipe a fait preuve de persévérance dans la construction d'attaques, et nous avons finalement réussi, ce qui compte le plus.». A propos du match face à l'Égypte, aujourd'hui, l'intervenant dira: «C'est toujours un match contre une équipe forte. Nous allons nous reposer un peu après les deux premiers matchs, car nous les avons joués dans un court laps de temps, ce qui pourrait avoir un impact sur nous physiquement.»