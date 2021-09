Donné pourtant pour reconduire son contrat le liant au club, notamment après avoir eu une discussion avec le premier responsable du club, Tayeb Mehiaoui, le latéral gauche des Rouge et Blanc, Izmani, a, à plus d'un titre, surpris plus d'un, en décidant unilatéralement de claquer la porte et quitter définitivement le club, rejoignant ainsi ses coéquipiers ayant consommé, eux aussi, leur divorce définitif avec le club hamraoui, en l'occurrence Litim, Hamidi, Boutiche, Metrani, Mellal, Masmoudi et Benhamou. Ce qui semble avoir motivé le joueur à agir de telle sorte est le désaccord qui l'oppose avec le président du club sur le volet lié à l'aspect financier. Il s'agit très précisément des arrièrés pour lequel le club est redevable au joueur, en plus du refus de Mehiaoui de verser au joueur des salaires de plus de 3 mois et du maintien du salaire accordé, l'année passée par le club au même joueur. Autrement dit, ce dernier a formulé son souhait de valorisation de salaire. C'est du moins ce qui est avancé pour le moment comme argument palpable ayant servi d'alibi pour le joueur de ne plus porter les couleurs rouge et blanche.

Le manager du joueur, Belarbi, a, sur le champ, ouvert le front de bataille en orientant le feu sur la direction du club. Il dira d'abord être à «l'origine de la résiliation du contrat ayant lié les deux parties».

Pour cause, a-t-il expliqué, «le MC Oran n'a pas tenu à ses engagements malgré le fait que Izmani ait toujours souhaité défendre les couleurs du club». Ce bloc de déclarations, cache-t-il une autre quelconque ambition, servant d'argument pouvant justifier le départ dudit joueur du club phare de l'Ouest? Rien n'indique le contraire.

Le représentant du joueur fera savoir que «Izmani est en contacts et négociations avancés avec un club de notoriété». «Le verdict sera rendu public dans les tout prochains jours», a-t-il affirmé.

Dans cette tourmente tumultueuse, le MCO est en pleins préparatifs pour la présentation, au grand public, notamment aux supporters des Hamraoua, ainsi qu'à la presse locale du nouvel entraîneur du club, à savoir Azzedine Ait Djoudi, en compagnie de son collaborateur Benseghir, en attendant l'avènement du préparateur physique dont le nom n'est pas encore avancé. Selon les dernières informations, le coach Azzedine Djoudi devra ratifier, aujourd'hui, le contrat le liant avec les Rouge et Blanc.

En attendant le coup d'envoi des entraînements et des préparatifs, prévu pour la mi-septembre, le président Tayeb Mehiaoui est en pleine chasse, ratissant large en quête de plusieurs nouvelles recrues devant garnir et varier les effectifs du club d'Oran. Il s'agit principalement du duo algérois Allati et Addadi, le capitaine du groupe tlemcenien Zenasni et l'attaquant de Skikda, Kiboua.

Le recrutement de ces 3 joueurs sera, tel qu'attendu, validé après la ratification du contrat de travail devant lier Azzedine Ait Djoudi au club d'Oran, celui-ci vise, principalement, conforter au mieux les trois compartiments composant l'ossature de l'équipe.