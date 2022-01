Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino ou un autre? La question du futur manager de Manchester United pourrait agiter les médias européens jusqu'à la fin de la saison. Sachant qu'en plus il reste la possibilité de voir Ralf Rangnick rester sur le banc des Red Devils au-delà de sa mission actuelle qui se termine en juin prochain. Mais le nom du technicien italien apparu, ces dernières heures, dans la presse italienne pourrait changer la donne au sein du club anglais. Pourtant, la presse anglaise annonçait que les Red Devils gardaient le contact avec l'ancien coach de Tottenham pour la saison prochaine... Le Corriere Dello Sport rapporte ainsi que Simone Inzaghi serait même passé devant Mauricio Pochettino dans l'esprit des dirigeants mancuniens. Le coach de l'Inter Milan est sous contrat jusqu'en juin 2025, et pour le moment du côté de la Lombardie on ne semble pas trop inquiet sur l'engagement de celui qui a fait ses classes d'entraîneur à la Lazio Roma. Le média transalpin annonce également que l'ancien attaquant va entamer des cours d'anglais dans les prochains jours. Pour mieux se faire comprendre en Premier League?