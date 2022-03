Peu utilisé par Jorge Sampaoli, Amine Harit a rendu sa meilleure copie avec l'Olympique de Marseille contre Brest (1-4), dimanche en Ligue 1. En l'absence de Dimitri Payet, le milieu offensif marocain a montré au coach argentin qu'il pouvait constituer une option sérieuse pour faire souffler le capitaine phocéen. Harit a marqué des points contre Brest. L'Olympique de Marseille s'est parfaitement préparé pour le choc contre Nice, prévu dans six jours au Vélodrome. Au lendemain du nul du Gym à Montpellier (0-0), le club phocéen a largement battu Brest (1-4) pour revenir à hauteur des Aiglons. Un succès probant en Bretagne où un joueur s'est mis en évidence: Amine Harit (24 ans).

Très souvent utilisé à son arrivée, le meneur de jeu a énormément reculé dans la hiérarchie sans explication du manager argentin. Pour sa deuxième titularisation de l'année 2022 après le succès à Bordeaux (0-1), début janvier, le Lion de l'Atlas a montré qu'il avait les qualités pour prendre le relais de Dimitri Payet, absent à Brest en raison d'une gêne musculaire et qui n'a que très peu soufflé ces derniers mois, baissant significativement le pied depuis quelques matchs. Noté 7,5/10 et élu homme du match par la rédaction de Maxifoot, Harit a été impliqué sur les trois premiers buts de son équipe. Sur le premier, il lance parfaitement dans la profondeur Arkadiusz Milik, passeur décisif. Sur le deuxième, il dépose un ballon sur la tête du buteur polonais sur corner. Sur le troisième, il se place intelligemment pour reprendre victorieusement le cuir après un arrêt de Marco Bizot devant Gerson. Un match référence pour l'ancien joueur de Nantes, qui a prouvé à Sampaoli qu'il avait de la matière sur son banc pour permettre aux habituels titulaires de souffler. Tonique, précis dans ses passes et ses déplacements mais surtout impliqué des deux côtés du terrain, le joueur prêté par Schalke 04 a su saisir sa chance pour éventuellement occuper un rôle beaucoup plus important dans la dernière ligne droite. Et inciter ses dirigeants à le conserver? «Mon avenir? Franchement, je ne suis pas dans ça. C'est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C'est difficile déjà quand on ne joue pas. Là, j'ai du temps de jeu alors c'est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là», a signifié le Marseillais en zone mixte. Avec un temps de jeu plus conséquent, Harit pourra tenter de renverser la vapeur, lui qui se voyait déjà partir il y a encore un petit mois. Sampaoli doit-il donner plus de temps de jeu à Harit?