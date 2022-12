Luis Enrique garde la cote. Si l'Espagne a préféré s'en séparer après la décevante élimination en huitième de finale du Mondial 2022 contre le Maroc, la cote de popularité de Luis Enrique semble intacte.

L'Atletico de Madrid et Manchester United seraient à l'affût. D'après le quotidien espagnol AS, Luis Enrique avait de toutes façons réfléchi à quitter la sélection de lui-même, car le quotidien d'un club lui manquait.

Il ne devrait avoir aucun mal à se faire une place de choix. L'Atletico de Madrid aurait son nom en tête de liste si, en juin 2023, Diego Simeone décidait de ne pas aller au bout de son contrat avec les Colchoneros. D'autant que le début de saison de l'Atletico est plus que difficile. Le club rouge et blanc est d'ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes, et est cinquième de Liga à 13 points de la tête.

«Je l'apprécie beaucoup sur le plan personnel et professionnel. Je pense qu'il a le talent pour entraîner n'importe quelle équipe de notre ligue. Il est clair qu'il s'additionne pour tout le monde.

Pour les médias, pour les joueurs et pour les clubs, car il offre des performances. Je pense que c'est bien», a déclaré à propos de Luis Enrique le directeur général de l'Atletico, Miguel Angel Gil Marin, au lendemain de l'élimination de l'Espagne au Qatar.

«Luis Enrique est un entraîneur et un manager spectaculaire. C'est une idée différente de celle que nous avons actueement à l'Atletico, mais pourquoi pas?», avait de son côté commenté Koke, depuis le centre d'entraînement.

Outre l'Atletico, Luis Enrique pourrait avoir d'autres opportunités, notamment en Angleterre, pays et championnat qu'il découvrirait. La Premier League était et est toujours intéressée par Luis Enrique. Ce dernier pourrait se laisser tenter à condition de rejoindre un grand club, toujours d'après AS.

En ce sens, Manchester United, qui n'est pas forcément satisfait des résultats et de la gestion du néerlandais Erik ten Hag, pourrait se laisser tenter si la situation ne s'améliore pas. Les Red Devils sont cinquièmes au classement et n'ont pas remporté la Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson.