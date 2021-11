Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a rendu hommage au gardien légendaire de l'Equipe nationale, Mehdi Cerbah, décédé, vendredi dernier, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Dans une lettre adressée à la Fédération algérienne de football (FAF), le patron du football mondial a écrit: «C'est avec une grande tristesse et émotion que j'ai appris le décès de Mehdi Cerbah, ancien gardien international et légende du football algérien. Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération algérienne de football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Mehdi. Nos pensées sont avec vous tous.» Et d'ajouter: «Nous espérons que ses souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile. Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de ma considération émue.» Sélectionné à 62 reprises avec l'Algérie entre 1975 et 1986, Cerbah avait remporté la médaille d'or aux Jeux méditerranéens d'Alger en 1975 après avoir battu la France en finale (3-2). Il participa notamment à la Coupe du monde de 1982 en Espagne. Durant sa carrière en club, ayant débuté au sein de l'USM Alger, il aura défendu les couleurs de la JS Kabylie et du RC Kouba, clubs avec lesquels il remporta plusieurs titres, avant d'occuper le poste de directeur technique national de la sélection algérienne et entraîneur de gardiens de buts. Le défunt a notamment exercé, entre 2001 et 2013 dans les pays du Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes unis et au Qatar).