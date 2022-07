Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a félicité, lundi, Djahid Zefizef suite à son élection, jeudi dernier, à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF). Dans une lettre adressée à la FAF, le président de la FIFA a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations à Zefizef, louant à l'occasion «son expérience et ses connaissances qui auront un impact sur le développement du sport roi en Algérie». Dans cette même lettre, Infantino, convaincu du potentiel du football algérien, a indiqué que les portes de l'instance qu'il préside étaient toujours ouvertes pour échanger sur le sport roi, son développement et ses valeurs. Le président de la FIFA n'a pas omis de souhaiter bonne chance et plein succès pour tous les défis qui attendent le nouveau président de la FAF et son équipe, tout en espérant le rencontrer bientôt.