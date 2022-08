La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s’est engagée dans un nouveau tournoi à 60000 USD, prévu du 8 au 14 août courant à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), suivant la liste d’admission, ce dimanche, par les organisateurs. L’Algérienne de 23 ans est censée passer par les qualifications, mais figurant en tête de liste, elle pourrait être admise directement dans le tableau final, en cas de retrait de l’une des tenniswomen qui la précèdent actuellement. Il s’agit du deuxième tournoi consécutif à San Bartolomé de Tirajana pour Ibbou, après celui de la semaine passée, duquel elle fut éliminée dès le deuxième tour du tableau simple. L’Algérienne (617e WTA) avait commencé par passer l’écueil de l’Espagnole Xiomara Estevez Grillo (17 ans), qu’elle avait assez facilement dominée (6-0, 6-0), avant de buter sur la Russe Polina Kudermetova (19 ans/329e mondiale), et qui était classée tête de série N13 de ce tournoi sur terre battue. C’est ainsi qu’elle s’était inclinée en deux sets (6-2, 6-4), avant de subir le même sort dans le tableau double, dans lequel elle avait fait équipe avec l’Espagnole Noelia Bouzo Zanotti. Pour leur premier match, Ibbou et sa camarade étaient confrontées à un tandem franco-suisse, composée de Margaux Rouvroy et Léonie Kung, contre lequel elles se sont finalement inclinées : 4-6, 6-4, 8-10. L’internationale algérienne avait disputé plusieurs tournois à 15000 USD, notamment à Monastir (Tunisie), avant de s’engager dernièrement dans des compétitions à 25000 USD, comme ce fut le cas à Pescara (Italie), puis à Horb (Allemagne). Mais à travers sa participation aux tournois de San Bartolomé de Tirajana, Ibbou est vraiment passée à une étape supérieure, car elle a été confrontée à des joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA, notamment la Néerlandaise Arantxa Rus, qui occupe actuellement le 74e rang mondial.