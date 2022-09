La célébration de la journée olympique «est une occasion propice pour inculquer aux jeunes Algériens les valeurs de l'olympisme», a indiqué vendredi de Tlemcen le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag. «Chaque année, une wilaya du pays est choisie pour célébrer cette journée organisée par le Comité olympique algérien (COA) afin de promouvoir les valeurs olympiques basées sur le respect, l'esprit sportif, l'amitié et la performance», a souligné le ministre à l'ouverture de la cérémonie de célébration de la Journée olympique au parc omnisports Akid Lotfi. Le COA qui accompagne le mouvement sportif national «veille à l'éducation des jeunes générations aux valeurs sportives nobles qui permettent de former de bons citoyens», a-t-il ajouté, avant de rappeler que la célébration de la Journée olympique, fêtée annuellement le 23 juin par tous les comités olympiques du monde, a été reportée au 23 septembre en raison de l'organisation, par l'Algérie, des Jeux méditerranéens. Affirmant que le sport en Algérie «connaît un changement vers le mieux», le ministre a souligné, dans ce sens que «les performances des athlètes nationaux dans différentes disciplines et compétitions internationales témoignent du travail colossal effectué par les clubs, les ligues, les fédérations, les associations et le Comité olympique algérien, avec l'accompagnement continu du ministère de la Jeunesse et des Sports». La célébration de la Journée olympique à Tlemcen a été marquée par l'organisation d'un grand défilé des ligues et associations sportives et de jeunesse de la wilaya au niveau du stade Akid Lotfi, accompagné des troupes folkloriques locales. Au stade Akid Lotfi, la délégation ministérielle a donné le coup d'envoi d'une course sur trois kilomètres ouverte à toutes les catégories, avant de visiter une exposition des 18 ligues sportives de Tlemcen. À cette occasion, Abderrazak Sebgag s'est informé des activités sportives des ligues spécialisées et des résultats.