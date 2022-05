La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir introduit une demande auprès de la Confédération africaine de football (CAF) pour la domiciliation du match Algérie - Ouganda, comptant pour la journée inaugurale des éliminatoires de la CAN-2023, au stade du 5-Juillet d'Alger au lieu du nouveau stade d'Oran. Cette rencontre aura lieu le 4 juin prochain à 20h. «Cette demande est motivée par le fait que l'enceinte appelée à abriter les prochains Jeux méditerranéens d'Oran 2022 ne peut être finalement fonctionnelle à la date du 4 juin pour accueillir la rencontre de l'Équipe nationale», justifie l'instance fédérale dans un communiqué rendu public sur son site Internet. Ce justificatif vient, d'un côté, confirmer que la FAF et ses gestionnaires nagent à contre-courant, alors que d'un autre côté, elle laisse planer le doute sur les installations sportives réservées pour le rendez-vous méditerranéen. L'on se demande si, lorsque la FAF avait décidé de délocaliser ce match vers Oran dans un premier temps, elle avait coordonné avec les autorités de la ville d'El Bahia. L'on doute fort que cela avait été le cas, puisque si cela a été fait, le scénario actuel ne se serait pas produit. Et cela ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, le stade olympique d'Alger, devait abriter le match de la 32e journée de championnat de Ligue 1, entre le Mouloudia local et la JS Kabylie. Au final, et après cette décision de délocalisation du match Algérie - Ouganda, MCA - JSK a été reprogrammé au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Or, une semaine sépare les deux rencontres et le motif de préserver le stade olympique pour l'EN ne tient pas la route.

Dans un passé très récent, ce même stade avait abrité trois matchs en autant de jours, dans le cadre des compétitions africaines interclubs (CR Belouizdad, ES Sétif et JS Saoura). Et ce n'est pas tout, la FAF avait décidé d'organiser un tournoi pour permettre à la sélection nationale des locaux (EN A') de se préparer pour la prochaine édition du CHAN, en la présence du Mali, du Sénégal et de la RD Congo. Ce tournoi avait été programmé à Oran, avant que les autorités de la ville d'El Bahia ne décident de ne pas l'accueillir, puisque, disait-on, le stade de ladite ville doit être préservé pour les JM, et seule l'EN A peut y évoluer.

Pis encore, en dehors de ce problème organisationnel, ce tournoi risque d'être compromis, puisqu'on annonce déjà la défection de plus en plus probable des sélections invitées.

Tous ces évènements laissent planer le doute concernant le rendez-vous méditerranéen et la disponibilité à temps des infrastructures sportives.

Ceci, puisqu'au moment où les responsables et organisateurs des JM rassuraient sur ce point, d'autres sources ne cessent de tirer la sonnette d'alarme.

Autant de rebondissements, donc, qui laissent craindre le pire.