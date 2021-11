Pour Djamel Belmadi, le match d'aujourd'hui, face au Burkina Faso, considéré comme la finale du groupe A des éliminatoires du Mondial-2022, est, certes, «décisif», mais le plus important reste, à ses yeux, le fait que les joueurs soient plus que jamais décidés à l'emporter, afin de penser aux prochains matchs des barrages. «Au match aller, face à ce même adversaire, la situation était compliquée pour nous, mais pour cette rencontre la donne a changé. Une grosse bataille nous attend et nous sommes prêts à y faire face et ravir notre peuple», a déclaré d'emblée Belmadi. Pour lui, le sélectionneur adverse, Kamou Malou, est libre de dire ce qu'il veut, puisque «la seule et vraie réalité est celle du terrain». Belmadi refuse de brûler les étapes et parler des barrages, puisqu'il faudra d'abord penser au rendez-vous d'aujourd'hui: ««La victoire est impérative face au Burkina pour pouvoir se qualifier pour les barrages. Par la suite, peu importe l'adversaire, nous sommes prêts à affronter n'importe quel adversaire.» Evoquant son effectif, Belmadi peut se réjouir d'avoir tous les joueurs en main, à commencer par Youcef Belaïli, qui souffrait d'une petite contusion à la cheville. «Youcef sera opérationnel», rassure-t-il. Evoquant la pelouse du stade Mustapha-Tchaker, le conférencier confirme qu'elle est en «bon état», contrairement aux précédents rendez-vous. Et l'on ne pouvait passer ce rendez-vous sans parler de l'avenir de Belmadi à la tête de l'Equipe nationale. En réponse, il dira: «Lorsque j'avais signé mon contrat, cela n'a pas pris plus que 5 minutes et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la FAF actuel a parlé de 5 minutes pour renouveler. Mon plus grand objectif, c'est de participer à la Coupe du monde, puisque je n'avais pas eu la chance de la disputer en tant que joueur.» Et de conclure: «Dans le travail accompli jusque-là, je ne suis pas seul, puisqu'il y a tout un staff autour de moi. Nous sommes en train d'accomplir notre mission et notre but est d'améliorer du mieux que nous pouvons notre football.»