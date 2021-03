Définitivement transféré au Paris Saint-Germain l'été dernier, en échange d'un chèque de 50 millions d'euros, Mauro Icardi (28 ans) avait tout d'une bonne affaire. Certes, l'Argentin a connu un coup de mou lors des premiers mois de l'année 2020, mais son rendement en Ligue 1 (12 buts inscrits en 20 matchs) et sa réputation de serial buteur rendaient le coût de son transfert plutôt raisonnable pour le marché des attaquants. Mais depuis, l'ancien capitaine de l'Inter Milan est sur courant alternatif. Auteur de 5 réalisations en 15 rencontres de championnat cette saison et toujours muet en Ligue des Champions, le natif de Rosario est beaucoup moins tranchant. Il est capable de sortir des prestations de haut vol comme face au FC Barcelone au Camp Nou, mais il est bien trop irrégulier. Aujourd'hui, un joueur comme Moise Kean est d'ailleurs bien plus en vue que l'Argentin. De quoi remettre en question le futur d'Icardi au PSG? Selon Il Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain aurait proposé les services de son attaquant à l'AS Roma... sous la forme d'un prêt! Une information qui peut surprendre, même si le contexte économique actuel empêchera probablement le club de la capitale de trouver une équipe capable de mettre au moins 50 millions d'euros pour un buteur dont le rendement est loin d'être exceptionnel. Le journal italien précise donc que les Rouge-et-Bleu seraient partants pour un prêt, notamment pour se soulager un peu d'une partie des 9,5 millions d'euros annuels perçus par leur numéro 9. Info ou intox? Toujours est-il que le média précise que l'AS Roma réfléchirait à cette proposition. Les Giallorossi vont sans doute se séparer d'Edin Dzeko en fin de saison. Malgré un contrat courant jusqu'en 2022, le Bosnien n'est plus trop en odeur de sainteté et son salaire de 7,5 millions d'euros par saison coûte bien trop cher vu son âge. Récupérer un Icardi, dont une partie des émoluments serait prise en charge par le PSG, pourrait donc être une solution tentante.