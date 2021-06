Annoncé avec insistance au Milan AC, Olivier Giroud (34 ans, 31 apparitions et 11 buts toutes compétitions cette saison) peut déjà se dire qu'il sera bien accueilli par Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 27 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison), s'il décidait de rejoindre les Rossoneri cet été, à l'issue de son contrat avec Chelsea. En effet, l'avant-centre suédois a validé la venue du Champion du monde français. «Plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est. Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu», a assuré le Scandinave pour La Gazzetta dello Sport. Le Milan AC offre à Giroud un contrat de 2 ans, assorti d'un salaire annuel estimé à 4 millions d'euros.