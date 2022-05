Régulièrement freiné par les blessures depuis un an maintenant, Zlatan Ibrahimovic a plus de mal à enchaîner les matchs avec le Milan AC. En fin de contrat en juin, l'ancien Parisien se voit plutôt poursuivre, même s'il admet que ses pépins physiques l'incitent à la réflexion. «Je suis proche de la sortie. J'ai un peu peur: si je dois arrêter, que dois-je faire? Quel serait le prochain chapitre? Je connais les différentes possibilités, je pourrais faire beaucoup de choses, mais l'adrénaline que j'ai maintenant sur le terrain, je ne sais pas si je pourrais la trouver ailleurs. J'essaie de repousser ce moment, de jouer et de marquer des buts, a expliqué le Suédois pour ESPN. Évidemment, pour continuer à jouer, je dois être bien physiquement, je dois être capable de le faire, je dois pouvoir prendre du plaisir à jouer. Ça ne sert à rien de jouer si on souffre trop, mieux vaut être réaliste et se dire: ‘Ça suffit'. Et vous commencez un nouveau chapitre. Si je pensais à ma retraite, je ne pourrais pas aider mes coéquipiers et

moi-même à faire ce que je voudrais. (...) Je suis proche de la fin, mais pas encore.» A priori, le fonds d'investissement bahreïni Investcorp, qui doit racheter le club lombard, compte sur le Scandinave en vue de la saison prochaine.