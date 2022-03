Entre l'AC Milan et son attaquant Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 18 matchs et 8 buts en Série A cette saison), le mariage n'est peut-être pas terminé! Alors que les Rossoneri, devant les nombreux pépins physiques rencontrés par le Suédois, cette saison, envisageaient de sacrifier leur joueur phare en juin, pour libérer des liquidités et tenter d'attirer le joyau de la Juventus Turin, Paulo Dybala, lui aussi en fin de contrat, la donne a quelque peu changé, selon les informations de La Gazzetta dello Sport ce jeudi. Le quotidien explique effectivement qu'Ibra serait prêt à baisser son salaire annuel actuel de 7 millions d'euros à 2 millions d'euros, en y ajoutant divers bonus liés au nombre de matchs joués par le Scandinave, pour arranger le club lombard et donc rester au moins une saison supplémentaire. Un joli geste qui pourrait séduire les pensionnaires de San Siro.