Jamais apparu sur le podium du Ballon d'or, Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 18 matchs et 8 buts en Série A cette saison) n'est pas fan du trophée décerné par France Football. Pour l'attaquant du Milan AC, le magazine privilégie un certain type de joueur. «Ce sont des récompenses politiques, a dénoncé le Suédois dans les colonnes de Bild. Ils veulent ‘Monsieur Parfait'. Si vous parlez et que vous dites ce que vous pensez, vous ne pouvez pas gagner. C'est facile de les donner à ‘Monsieur Gentil'. Mais ça ne change rien pour moi, ça ne fait pas de moi un meilleur ou un moins bon joueur.» Septuple vainqueur, Lionel Messi peut se sentir visé.