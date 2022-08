La tenniswoman algérienne Inès Ibbou disputera les qualifications d'un tournoi professionnel féminin à 60000 USD, prévu du 29 août au 4 septembre à Collonge-Bellerive (Suisse), suivant la liste finale d'admission, dévoilée dimanche par les organisateurs. Lors des tournois précédents, dotés d'un prize-money de seulement 25000 USD, l'Algérienne de 23 ans avait directement intégré le Tableau final. Mais cette fois, et vu l'importance de la compétition, elle devra passer par les tours qualificatifs. La compétition a drainé en effet la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA, notamment, la Coréenne Sujeong Jang: 121e mondiale et tête de série numéro un. Il faudra compter également avec la Française Clara Burel (128e mondiale) et la Russe Elina Avanesyan (129e mondiale), alors qu'Ibbou n'est que 566e mondiale, suivant la dernière classification de la WTA. Il s'agit du deuxième tournoi consécutif pour Ibbou en terre suisse, après Verbier W25, duquel elle fut éliminée pas plus tard que vendredi, en demi- finale du Tableau double.