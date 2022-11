L'Algérienne Inès Ibbou et sa coéquipière la Française Yasmine Mansouri se sont qualifiées mardi au deuxième tour du tableau double du Tournoi professionnel «Open de Nantes Atlantique», en s'imposant devant le tandem russo-turc Anastasia Tikhonova-Berfu Cengiz en trois sets (5-7, 6-4, 10-06). Au prochain tour Ibbou et Mansouri seront opposées à la paire croate Mariana Drazic - Iryna Shymanovich, vainqueure devant la paire composée de l'Espagnole Lucia Cortez et la Roumaine Oana Gavrila (6-2, 6-2). Dans le tableau simple (dames), Ibbou a été éliminée mardi matin, après sa défaite au premier tour contre l'Espagnole Marina Bassols Ribera (6-2, 6-3). Dotée d'un prize-money de 60000 USD, la compétition, qui se déroule sur surface rapide, a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez la WTA, notamment la Chinoise Xinyu Wang (80e) et la Danoise Clara Tauson (96e).