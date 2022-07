La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été éliminée lundi au premier tour du tableau des qualifications du tournoi professionnel féminin, organisé à Horb en Allemagne (25-31 juillet), après sa défaite contre l'Argentine Berta Bonardi. Les choses avaient pourtant bien démarré pour l'Algérienne de 23 ans, qui avait assez facilement remporté le premier set (6-2), avant de subir un retour tonitruant de l'Argentine de 27 ans, ayant commencé par remporter le deuxième set (7-6), avant d'enchaîner (10-2) au super tie-break. Une défaite plus ou moins inattendue pour Ibbou, qui de par son meilleur classement chez les professionnelles de la WTA (617e), a été classée tête de série N°12 dans ce tableau des qualifications, alors que Bonardi (879e mondiale) n'était pas classée. Organisée en extérieur, sur des courts en terre battue, la compétition a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez la WTA, notamment l'Australienne Jaïmee Fourlis (150e mondiale). Il s'agit du deuxième tournoi à 25 000 USD pour Ibbou en moins d'une semaine, après celui de Pérouse (Italie), dans lequel elle fut éliminée au deuxième tour du tableau final, après sa défaite en deux sets contre l'Italienne Anastasia Grymalska (6-3, 6-3). Par ailleurs, la 6e étape du Circuit national de Beach-Tennis se déroulera le 29 juillet courant, sur la plage Rizi Amor (ex-Chapuis) à Annaba, a appris l'APS auprès des organisateurs. Coorganisée par la Fédération algérienne de tennis (FAT), la Ligue d'Annaba et la formation locale du Rapid Club de Bône, la compétition est ouverte aux athlètes de 14 ans et plus (Messieurs et Dames). Le 27 juillet à 22h00 sera le denier délai pour signaler un éventuel retrait de la compétition, alors que le lendemain, 28 juillet, sera le dernier délai pour confirmer les inscriptions. Au programme de cette 6e étape du Circuit national de Beach-Tennis, un double (messieurs) et un double (mixte), dont Ramzi Oulhaci sera le juge arbitre, alors que le directeur du tournoi sera Abdelhamid Zaïd.