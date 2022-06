Dans un communiqué de presse, rendu public mardi soir, Yazid Iarichène, le patron de la JS Kabylie, a annoncé sa démission de la présidence du club. «C'est avec un immense regret que je me vois contraint de démissionner de la présidence de la JS Kabylie à compter de ce jour, en raison des problèmes récurrents et une situation de blocage instrumentalisée par certains cercles ennemis de la JS Kabylie», a indiqué le premier responsable de la formation de Ligue1. Iarichène a informé les supporters de la JSK que les moyens mis à sa disposition par les partenaires économiques du club sont «appelés à régler d'anciennes dettes d'une gestion catastrophique.» Un tacle à peine voilé à l'endroit de l'ancienne direction emmenée par Cherif Mellal. Le président démissionnaire de la JSK a, ensuite, fait une révélation des plus inquiétantes; le club le plus titré d'Algérie risque de ne pas prendre part à la Ligue des Champions, la saison prochaine, à cause de grands soucis financiers. Ce n'est pas la première fois que Iarichène annonce sa démission de la présidence de la JSK. «Je ne suis plus président de la JS Kabylie», avait-il confié à la presse en février dernier après une défaite des Canaris face au MC Alger (0-1). Quelques jours plus tard, le conseil d'administration de la SSPA/JSK a refusé sa démission. Reste, désormais, à savoir si Iarichène sera contraint de continuer son aventure une nouvelle fois. Triste sort pour un grand club d'Algérie qui enchaîne les bonnes performances sportives depuis plusieurs saisons avec à la clé une coupe de la Ligue remportée en 2021 et une finale de coupe de la CAF perdue face au Raja de Casablanca (1-2) en juillet 2021.