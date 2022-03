Recruté, cet hiver, pour 50 millions d'euros (bonus compris), Bruno Guimarães ne dispute pour le moment que des bouts de match à Newcastle. Le manager Eddie Howe refuse de changer ses plans dans une bonne période. Mais le technicien ne s'inquiète pas pour l'ancien Lyonnais. Bruno Guimarães n'est pas encore titulaire à Newcastle. En tant que recrue phare du mercato hivernal, Bruno Guimarães avait sûrement rêvé de meilleurs débuts avec Newcastle. Le milieu de 24 ans, qui n'a toujours pas débuté un match, a dû se contenter de 4 apparitions, pour un total de 30 minutes sur les terrains de Premier League.

Les titulaires font le travail. On sait que les nouveaux venus en Angleterre passent souvent par une période d'adaptation. Mais la gestion du Brésilien reste étonnante de la part du manager Eddie Howe, qui s'est expliqué en conférence de presse. «Je pense que Bruno comprend, a confié le technicien. Il est arrivé dans une équipe qui a de très bons résultats.

À cause de notre saison et de la manière dont cela s'est déroulé, j'ai été réticent à l'idée de faire trop de changements alors que nous sommes dans une bonne période.» Longtemps en crise, les Magpies restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Cette série leur permet de s'éloigner de la zone rouge. Et incite le coach anglais à garder la bonne formule. Guimarães aura bientôt sa chance. Il n'empêche qu'on ne garde pas éternellement une recrue à 50 millions d'euros (bonus compris) sur le banc.

«Il ne voudra pas rester assis et regarder les matchs pendant longtemps. Il va vouloir jouer, a deviné Howe. Vu le nombre de matchs que l'on jouera dans cette courte période, il aura sa chance. Ce sera à lui d'être si bon que je ne voudrai pas l'enlever de l'équipe.» Une sorte de défi lancé à Guimarães qui verra son temps de jeu augmenter avec les quatre rencontres à disputer en 12 jours.

L'ancien Lyonnais n'a pas encore de quoi s'inquiéter, d'autant que son manager espère adopter une philosophie de jeu qui lui sera plus favorable. «À long terme, on veut davantage avoir la possession et jouer dans un style légèrement différent par rapport à ce que l'on fait actuellement, a expliqué l'ancien coach de Bournemouth. Cela prendra du temps. Je pense que Bruno sera important dans cette évolution.»