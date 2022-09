Les coureurs algériens Nesrine Houili et Hamza Amari prendront part aux Mondiaux de cyclisme sur route à Wollongong en Australie (18-25 septembre). Âgée de 19 ans, Houili qui est considérée comme l'espoir de la petite reine algérienne, débutera le mondial de Wollongong en prenant part dimanche à l'épreuve du contre-la-montre individuel, avant puis avec le relais mixte, mercredi, avant de conclure samedi par la course en ligne. De son côté, le jeune Hamza Amari qui relève encore de l'équipe des moins de 23 ans, entamera mardi la compétition en participant à l'épreuve du contre-la-montre individuel, puis mercredi au relais mixte, avant de terminer avec la course en ligne. Les deux cyclistes algériens avaient bénéficié d'un stage de préparation en Suisse, au niveau d'un centre de formation relevant de la Fédération internationale de la discipline (UCI). Il s'agit de la 89e édition des Championnats du monde de cyclisme sur route, et c'est la deuxième fois que l'Australie abrite l'évènement, après l'édition de 2010, à Melbourne. Les contre-la-montre dames et messieurs lancent aujourd'hui ces Mondiaux, où Julian Alaphilippe défendra, une semaine plus tard, son maillot arc-en-ciel dans la course en ligne face, notamment à Wout van Aert et Tadej Pogacar. La destination, lointaine et onéreuse, a dissuadé plusieurs coureurs comme le vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard de faire le voyage jusqu'à la côte est de l'Australie, à environ 80 km au sud de Sydney. Et des équipes comme l'espagnole Movistar, la belge Lotto ou la française Cofidis, engagées dans une lutte existentielle pour le maintien dans le World Tour, ont retenu leurs coureurs pour les aligner sur un maximum de courses afin de grappiller de précieux points UCI. Mais le plateau reste tout de même luxueux avec des champions comme le Français Julian Alaphilippe, double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, le Néerlandais Mathieu van der Poel ou encore les Belges Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Vuelta, et Wout van Aert, qui sur un tracé exigeant fait figure de favori pour la course en ligne le 25 septembre.