C'est le wali qui a présidé cette cérémonie d'hommage à titre posthume organisée par le Club athlétique de la ville de Béjaïa en présence de la famille de feu Rachid Dali. Au cours de sa conversation avec les frères du défunt, le chef de l'exécutif de la wilaya a fait l'éloge du brillant buteur Rachid Dali, qui s'est fait connaître durant les années 70 grâce à sa méthode distinguée pour atteindre les filets. En Équipe nationale, il a été sélectionné à plusieurs reprises et réussi à marquer 12 buts dans les rangs des Verts.

Dali est décédé le 23 septembre 2021 des suites d'une maladie en phase terminale. Il avait 73 ans. Il laisse derrière lui une importante carrière de footballeur riche en exploits. Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants algériens. Il est né le 30 décembre 1947 ex-rue Saint-Michel du quartier Bab Louz à Béjaïa-ville. Il fera ses premières classes à l'école Abdelkader de la ville, l'unique établissement indigène où Il n'y avait pas de d'élèves français. Il ira jusqu'en 3e année au CNET (collège technique). C'était en1965 ou 1966, Il avait à l'époque 18 ans. Il échoua à son CAP et arrête définitivement l'école. À cette époque, Rachid faisait déjà partie des juniors de la JSMB. Il avait joué toute la manche aller en tant que gardien de but, avant d'être promu dans l'équipe première en élément de champ. Il fera l'essentiel du début de sa carrière footballistique dans sa ville natale en 1964 avec l'équipe de la JSM Béjaïa.

Sa renommée a commencé à monter si rapidement qu'il fut déjà repéré par les dirigeants de la JSK, un club qu'il rejoignit en 1972. Au sein de ce club, il a réussi à réaliser un grand exploit en menant l'équipe en 2e division nationale. Ainsi, le regretté Dali a fait la gloire du football algérien à sa manière. Une manière qui reste unique grâce à son dévouement au travail et son amour de l'excellence et du développement dans toutes les étapes qu'il a passées dans les clubs où il avait joué et au sein de l'Équipe nationale. Durant ce temps, il sera aussi le buteur de l'Équipe nationale de 1969 jusqu'en 1975 avant d'arrêter de jouer en 1977, à 30 ans, avec l'avènement de la réforme. C'était 2 ans après son mariage. En 1985, Dali décide de quitter définitivement Alger et rentre à Béjaïa pour reprendre avec le football en tant qu'entraîneur - joueur à Sidi-Aïch. En une seule année, il obtient l'accession et quitte la SSSA pour rejoindre à nouveau la JSMB pendant

2 ans. Il mettra fin à sa carrière en quittant le pays. Il s'installe en France avec sa famille. Il terminera ses derniers jours en Algérie après un accident qui l'a sérieusement ébranlé.