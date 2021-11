Toujours président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness s'est totalement lâché concernant le Paris Saint-Germain et Manchester City. A l'occasion d'un podcast consacré à sa vie et diffusé, hier, le dirigeant allemand a fustigé le mode de fonctionnement des deux clubs, dirigés par des Etats. «Jusqu'à maintenant, ces deux clubs n'ont rien gagné du tout. Rien du tout! Rien du tout! Ni l'un ni l'autre n'ont le moindre titre de Ligue des Champions. Ils perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps. Et ça doit être notre but.

Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement. (...) C'est ça qui me stimule, leur montrer: ‘Votre argent de merde, ça ne suffit pas!' Ce qui se passe actuellement à Paris, c'est de la planification à un an. (...) Ce n'est pas mon univers. Moi, je vois les choses d'un point de vue économique. Je ne place pas toute ma mise d'un seul coup, juste pour qu'on vienne me féliciter pendant un an ou deux ans et après moi le déluge. Quand on prend des décisions, il faut faire en sorte d'avoir de la sécurité encore dans 3, 4 ans, que tout ne s'effondre pas d'un coup», a jugé Hoeness, avant de s'en prendre directement au président parisien Nasser Al-Khelaïfi. «Nasser Al Khelaïfi est-il le nouvel Uli Hoeness? Non, je ne crois pas, je ne sais pas s'il aime le football. La différence entre lui et moi?

J'ai travaillé dur pour gagner mon argent, et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir», a fustigé l'Allemand. Ambiance...