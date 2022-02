Même les mythes ne résistent pas au naming. Selon RAC 1, le FC Barcelone a conclu un accord de sponsoring de 280 millions d'euros avec Spotify sur les trois prochaines saisons. Ce pacte commercial comprend de la publicité sur les maillots des équipes masculines et féminines, sur le dos du maillot d'entraînement, ainsi que sur les droits de propriété du stade. Selon la radio catalane, il faudra désormais appeler le mythique stade du Barça, le Camp Nou Spotify dès la saison prochaine. Le club espère signer dans les toutes prochaines heures. Les responsables de la plate-forme musicale sont à Barcelone depuis plusieurs jours et ont même été aperçus dans les loges du Palau Blaugrana et du Camp Nou. En quête de liquidités pour sortir d'une grave crise financière, le club catalan se targue de cette association avec la marque de renommée mondiale, qui dispose d'une grande popularité auprès des jeunes. La plate-forme de streaming compte 381 millions d'utilisateurs, dont 172 millions payants. Spotify succédera à Rakuten, marque de commerce et vente en ligne, comme sponsor principal. Ce deal permettra d'accroître les recettes de sponsoring puisque le géant espagnol recevait 55 millions d'euros par saison de Rakuten, 3,5 de Stanley pour le maillot féminin et 10 de Beko dans le dernier contrat, selon les chiffres de Mundo Deportivo. La semaine dernière, la presse espagnole évoquait une offre sponsoring de plus de 80 millions d'euros par an de VeganNation, une entreprise américaine de cryptomonnaie. Un chiffre en-deçà de celui proposé par Sportify (93 par saison), qui négocie avec le club depuis de longs mois. C'est aussi le cas de VeganNation mais le géant suédois semble en passe de remporter le bras de fer pour signer le contrat de sponsoring le plus élevé de l'histoire du football.