Les Lions de l'Atlas l'ont fait! Après avoir sorti l'Espagne en huitième de finale, ils se sont illustrés une seconde fois en s'imposant face à la Seleção au terme d'un match intense et très disputé. Ils ont battu les Portugais (1-0) en quarts de finale et deviennent la première sélection africaine à s'inviter dans le dernier carré de la compétition. Par cette éclatante victoire, le Maroc a signé un exploit historique au Mondial de Doha. L'incroyable rêve continue et le Maroc s'enflamme. Un exploit sensationnel jusqu'ici jamais réalisé par une équipe africaine, arabe ou maghrébine. Quelle équipe, quelle endurance, quel exploit! Le Onze marocain a réussi à faire l'impossible. Il doit légitimement rêver de la Coupe du monde. Il n'y a pas d'impossible dans le football, la démonstration vient d'être faite. Une victoire prédite par l'ex-international marocain Abderrazak Khaïri, principal artisan de la victoire surprise de son pays contre le même adversaire portugais (3-1) au Mondial de 1986 au Mexique. Jamais un pays africain ou arabe n'avait auparavant réussi à dépasser les quarts de finale. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 avaient échoué aux portes du carré final du plus prestigieux des tournois. Hier, le héros s'appellait Youssef En Nesyri, auteur du seul but de la rencontre. Le Maroc accède à la demi-finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Il rejoint ainsi la Croatie et l'Argentine, qualifiés vendredi pour le dernier carré.«On est encore tombé sur une grande équipe du Portugal. Le groupe a un état d'esprit. J'avais dit aux gars avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. Je suis très très heureux, a déclaré Walid Regragui, sélectionneur du Onze marocain. «C'est un truc de fou. On vit un rêve et on n'a pas envie de se réveiller. J'ai ressenti des frissons. Tout ce qu'on a, on le mérite. On travaille dur», affirme l'attaquant Sofiane Boufal.

De nombreuses figures du football mondial ont salué cette qualification pour les demi-finales. «L'HISTOIRE DUCONTINENT! Le Maroc devient le premier pays africain à arriver en demi-finale de la Coupe du monde! Quel accomplissement pour les Lions de l'Atlas», a écrit la Confédération africaine de football (CAF) sur son compte Twitter. Mehdi Benatia (ancien défenseur international marocain, consultant sur beIN Sports), s‘est dit très fier de cette victoire: «... Je suis au stade et je n'y crois pas, j'ai l'impression qu'on va me réveiller. C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du monde, je n'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule... C'est incroyable, un grand respect pour ce qu'ils font». Didier Drogba (ancien attaquant international ivoirien, sur Twitter): Ça y est, ils l'ont fait!!!! Bravo le Maroc pour cet exploit. Vive l'Afrique!». Gary Lineker (ancien attaquant international anglais, sur Twitter): «Waouh, une victoire sensationnelle pour le Maroc! Audacieux, fougueux, organisé, calme et méritant. La première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde. Bien joué».