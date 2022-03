«Honnêtement, on connaît nos supporters pour être le vrai douzième homme. On est une des rares nations à pouvoir déployer autant de monde à l'extérieur. Je les remercie du fond du coeur.». Ces mots sont ceux du sélectionneur national, Djamel Belmadi, à l'issue de la victoire de son équipe, vendredi soir, face au Cameroun (1-0). Pour réussir à rebondir après la débâcle de la CAN, il fallait que tout le monde s'unisse autour des Verts, à commencer par leurs supporters. Au lendemain de l'élimination de la CAN et la grosse déception qui s'ensuivit, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait, alors, assuré l'EN de son soutien, exprimant ses encouragements aux Verts pour leurs prochaines rencontres. «Une défaite sert, souvent, de leçon et constitue un motif qui catalyse l'enthousiasme et la volonté des personnes déterminées et ambitieuses de se surpasser et de faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes...Ne baissez pas les bras...Persévérez, croyez en vos capacités et allez au bout de vos ambitions...Nous vous assurons de notre soutien et prions Dieu de guider vos pas lors de vos prochaines rencontres», avait écrit le Président. Et ce soutien s'est concrétisé dès l'échéance suivante, à savoir les matchs de barrage du Mondial-2022. En prenant les choses en main, le premier magistrat du pays a décidé des mesures de facilitations pour le déplacement du maximum de supporters vers Douala, vendredi dernier, à l'occasion du match aller. Le prix du billet d'avion a été revu à la baisse jusqu'à atteindre la somme de 50 000 DA, ce qui a permis le déplacement de plus de 1500 supporters. Ceux-ci étaient d'un grand apport pour Mahrez et consorts, de par l'avis de ces derniers mêmes. Défiant tous les obstacles, les inconditionnels des Verts ont animé Douala croyant dur comme fer en les capacités de leur équipe de se relever dans le même stade où elle est tombée. «Nos supporters, même ceux qui n'ont pu faire le déplacement, étaient, pour nous, une grande source de motivation», a affirmé Belmadi. Celui-ci compte sur eux aussi mardi prochain à l'occasion du match retour, à Blida. Et en cette soirée, l'accès aux gradins sera ouvert à quelque 30 000 supporters, avec l'opération de vente des billets qui débutera ce matin. Ceux qui ont effectué le déplacement de Douala, eux, y accèderont gratuitement, faut-il le rappeler.

Les hautes autorités du pays ne ménageront aucun effort dans le but de mettre tous les moyens à la disposition de l'EN pour se qualifier au Mondial, pour la 5e fois. A priori, la balle est dans le camp des joueurs.