Il est difficile de savoir où en est Eden Hazard d'un point de vue physique. Mais à l'entraînement, certaines images tournées par la chaîne du Real Madrid se veulent quelque peu rassurantes. On a pu y voir Eden Hazard enchaîner les gestes techniques et les actions intéressantes. Récemment, les Madrilènes s'essayaient à des volées durant leur entraînement.

Et Eden Hazard a mis un petit bijou.

Durant la trêve internationale, Thibaut Courtois avançait qu'Eden Hazard était très affûté. Il pourrait effectuer son retour contre le Barça, aujourd'hui lors d'un Clasico qui peut être très déterminant pour le reste de la saison.