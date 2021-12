Formé au LOSC, Eden Hazard n'a jamais foulé les pelouses de son pays natal, mais cela pourrait être réglé d'ici quelques années. En effet, l'ancien joueur de Chelsea qui évolue actuellement au Real Madrid aurait une touche en Belgique et notamment avec Westerlo. Le vice-président du club de 2e division, Hasan Cetinkaya, espère pouvoir compter sur ce dernier avant la fin de sa carrière, comme il l'a indiqué dans un entretien accordé au Nieuwsblad. «Je pense que je peux considérer Eden Hazard comme un ami.?Je l'ai rencontré quand il était à Lille et il m'a promis qu'il jouerait pour Fenerbahçe un jour. Westerlo, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici...» Avant de tenter sa chance pour le joueur de 30 ans, l'objectif sera de retrouver l'élite du foot belge et de se qualifier en Europe. «J'espère que la saison prochaine, nous jouerons en Jupiler Pro League et que nous pourrons ensuite travailler sur notre prochain objectif, atteindre l'Europe.» Hazard est sous contrat avec le Real jusqu'en juin 2024.