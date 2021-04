Le basketteur algérien Mohamed Harat (Al Fateh) a été élu meilleur joueur étranger de la Ligue saoudienne de basket (SBL) pour la saison 2020-2021, a annoncé, lundi, l'instance dirigeante. Harat (31 ans), qui avait rejoint Al Fateh en décembre 2020, affiche d'excellentes statistiques (29,1 pts, 17,1 rebonds et 4,4 passes), aidant son club à atteindre les demi-finales des play-offs avant de se faire éliminer par Al Wihda (0-2: 64-71 et 86-97). La finale de la SBL a été remportée, dimanche, par Al Nasr devant Al Wihda (2-1: 99-78, 73-75, 76-70). Avant de rejoindre la formation saoudienne d'Al Fateh, Harat a évolué deux saisons dans le Championnat du Qatar, où il a joué successivement avec Al Shamal (2018-2019) et Al Arabi (2019-2020), avec à la clé un titre de MVP décroché lors du dernier exercice. Harat s'était également distingué avec le GS Pétroliers en Ligue des Champions africaine en s'adjugeant le titre de meilleur marqueur de l'édition 2017 avec 24 points de moyenne et avait été choisi dans le meilleur Cinq du tournoi disputé en Tunisie.