Au Qatar depuis 2019, Sofiane Hanni semble apprécier son séjour chez le futur hôte de la Coupe du monde. L'Algérien, laissé libre par Al Gharafa, rejoint officiellement Al Ahli SC. Si beaucoup semblent l'avoir quelque peu oublié, Hanni incarnait l'avenir de l'Équipe nationale lorsqu'il débutait sous le maillot vert le 2 juin 2016 face aux Seychelles. Alors joueur du KV Mechelen en Belgique, Hanni était sur la pente ascendante et rejoignait le Sporting Anderlecht pour poursuivre sa progression. Depuis, il a disputé 12 rencontres avec l'Algérie et inscrit 4 buts, mais a également connu l'échec au Spartak Moscou. Transféré au Qatar, Hanni a été l'auteur de prestations toujours intéressantes avec Al Gharafa. S'il aurait pu espérer retrouver l'Europe et également l'EN, lui qui n'a jamais été retenu par Djamel Belmadi, le joueur a, pour autant, fait le choix de demeurer à Doha puisqu'il s'est engagé avec Al Ahli SC. Le montant et la durée de son contrat n'ont pas été révélés.