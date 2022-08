Le cycliste algérien Hamza Yacine est monté sur la troisième marche du podium lors de la troisième étape du Tour de Sakarya, disputée samedi, sur une distance de 114,7 kilomètres en Turquie, et remportée par le Sud-Africain Gustav Basson, avec un chrono de 3h25'01´´. La deuxième place de cette 3e étape est revenue à l'Ukrainien Vitaliy Buts, auteur du même temps que Hamza Yacine et le vainqueur sud-africain. Une belle confirmation donc pour Hamza Yacine, qui avait pris la 8e place lors de la première étape, disputée jeudi, sur une distance de 104 kilomètres, et remportée par le Mongole Sainbayar Jambaljamts, en 2h29'00´´. De son côté, l'Algérien Youcef Reguigui, qui participe à ce Tour cycliste de Sakarya sous les couleurs de son équipe malaisienne Terengganu Polygon, a pris la 13e place lors de cette troisième étape, alors que son compatriote Mohamed Nehari a fini 45e. L'édition 2022 de ce Tour cycliste de Sakarya se déroule en quatre étapes, entre le 25 et le 28 août courant. Avant de s'engager dans ce Tour de Sakarya, l'Élite nationale avait disputé quatre Grands Prix, entre le 18 et le 22 août courant en Turquie, à savoir: Tomarza, Kapuzpaci, Develi et Cappadocia. Des compétitions de niveau international, qui permettront à l'Élite nationale de préparer les importantes échéances à venir.