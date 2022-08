Le cycliste algérien Hamza Yacine a pris la 3e place au Grand Prix Develi, disputé, samedi, sur une distance de 111,8 kilomètres en Turquie, avec un chrono similaire à celui du vainqueur, le Mongole Sainbayar Jambaljamts en 2h28:48”. La deuxième place de cette course sur route a été prise par l’Ukrainien Vitaliy Buts, ayant réalisé également le même chrono que Jambaljamts et Hamza Yacine. Même le deuxième meilleur algérien dans cette course, Youcef Reguigui, qui est entré en sixième position, a bouclé la distance en 2h28:48”. Soit seize secondes de mieux que ces compatriotes Hamza Mansouri et Azzedine Lagab, entrés respectivement en 21e et 22e positions. La course a été marquée par la participation de 64 coureurs.