Le cycliste algérien Hamza Amari est entré en 46e position lors de la deuxième étape du Tour de l'Avenir, disputée samedi, sur une distance de 152,8 kilomètres, entre Benet et Civray (France).

La course, qui a pris son départ devant la place du Champ de Foire (Vendée) a été remportée au sprint, par le Néerlandais Casper Van Uden, devant le Danois Sebastian Kolze Changizi et le Britannique Samuel Watson. Une nette amélioration donc pour le jeune Algérien, qui avait terminé 117e la veille, lors de la première étape, disputée sur une distance de 122 kilomètres, au tour de La Roche-Sur-Yon, en Vendée. Au total, 155 coureurs, de différentes nationalités, ont pris part à cette deuxième étape, qui s'est achevée vers 16h30 (heure locale), Rue Jean Moulin, à Civray. Au classement général, c'est le Norvégien Soren Waerenskjold qui conserve le maillot jaune de leader: 274,4 kilomètres en 5h52:15'», avec une vitesse moyenne de 46,74 km/h. Il devance le Danois Sebastian Kolze (1') et le Britannique Samuel Watson (1').

La troisième étape a eu lieu, hier, sur une distance de 154 kilomètres, entre Civray et La Trimouille. Le départ a été donné vers 12h40 (heure locale) (11h40 algérienne), au niveau de la rue Victor Hugo (Civray), alors que l'arrivée s'est faite vers 16h30, à Saint Pierre (La Trimouille). Ouvert uniquement aux coureurs de la catégorie «espoirs», âgés de 23 ans et moins, le Tour de l'Avenir est considéré comme le Tour de France des jeunes, auxquels il sert de tremplin vers le monde professionnel.