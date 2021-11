L'ex-joueur, puis entraîneur de l'USM El Harrach, Mohamed Hamoui s'est éteint à l'âge de 70 ans, après un riche parcours, durant lequel, il avait rendu de louables services à plusieurs clubs et contribuer à l'accession d'autres, dont la plus importante a probablement été celle qu'il avait réussi avec l'USM Alger, au début des années 1990. Latéral gauche de formation, le défunt, qui a été inhumé, ce dimanche au cimetière de Ben Omar (Kouba), avait remporté en tant que joueur la coupe d'Algérie avec l'USMH, en 1974, avant d'en diriger la catégorie «juniors» après sa reconversion. Il a remporté trois autres coupes d'Algérie comme entraîneur de cette catégorie. Outre l'USMH et l'USMA, Hamoui avait dirigé plusieurs autres formations, hors d'Alger, notamment l'USMM Hadjout et l'Union Nezla, à Ouargla.