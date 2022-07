L'haltérophile algérienne Maghnia Hammadi a réussi l'exploit lui ayant permis de remporter deux médailles, une en argent et une autre en bronze. Elle a raflé la médaille d'argent au mouvement de l'arraché, en soulevant une barre à 100kg, derrière la médaillée d'or, l'Égyptienne Neama Saïd qui a soulevé 101kg, alors que la Turque Nuray Gungor a pris le bronze (99 kg). À l'épaulé jeté, l'Algérienne a raflé la médaille de bronze, grâce à son second essai porté sur 121kg. Le podium du mouvement a été complété par l'Égyptienne Neama Saïd (125kg) et la Turque Nuray Gungor (122kg). Pour sa part, l'haltérophile algérien Faris Touaïri a remporté la médaille de bronze en réussissant à soulever une barre à 161 kg, dans l'épreuve de l'arraché des moins de 89 kg. Le concours a été remporté par l'Italien Antonino Pizzolato, qui a réussi à soulever 172 kg, alors que l'Égyptien Karim Abokahla a pris la deuxième place, en soulevant une barre de 171 kg. Une troisième médaille donc, pour l'Algérie en haltérophilie, après les deux qui ont été glanées un peu plus tôt dans la matinée, par Maghnia Hammadi. Celle-ci avait commencé par glaner l'argent dans l'épreuve de l'arraché, après avoir soulevé une barre à 100kg, avant de s'adjuger une médaille de bronze dans le concours de l'épaulé-jeté, en soulevant une barre à 121 kg. À l'issue de ses distinctions, l'athlète, toute heureuse de son exploit, a tenu à les valoriser: «Je suis très heureuse de mes médailles que je dédie à ma famille et au peuple algérien. Je cherchais l'or de l'épaulé-jeté, mais ma blessure au dos m'a empêchée d'effectuer le dernier essai à 127kg.»