Hier, la direction du Chabab de Belouizdad a frappé un très bon coup en parvenant à engager le milieu de terrain de la JS Saoura et de l’Équipe nationale A’, Belaïd Hamidi. Le joueur de 26 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons et a rejoint ses nouveaux coéquipiers en Tunisie, où ils s’y trouvent pour un stage. Les négociations entre les dirigeants belouizdadis et leurs homologues sudistes ont duré longtemps, puisque le blocage se situait sur le montant de la lettre de libération du joueur, lié alors à la JSS pour une autre année de contrat. s’agissant de l’attaquant du Paradou AC, Yousri Bouzok, il attendra jusqu’à mercredi, selon des sources. S’il ne décroche pas un contrat à l’étranger, il s’engagera avec le CRB.