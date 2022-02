Nous sommes dimanche 13 février 2022, soit à près de moins de 2 mois du rendez-vous avec le Cameroun, pour le compte des ultimes matchs de barrage, pour la qualification au prochain Mondial du Qatar 2022. Des matchs de barrages que l'on voudrait voir prendre la tangente vers des horizons lointains et inaccessibles. Les joueurs de l'EN nous doivent une revanche, pour nous faire définitivement oublier le fiasco de la récente CAN-2021, remportée laborieusement par le Sénégal, du sympathique Aliou Cissé, évidemment aux anges, depuis plus d'une semaine! Donc, les projecteurs sont vissés sur Yaoundé (Cameroun) et Blida pour les deux matchs décisifs. Malheureusement, il existe encore chez nous les partisans de la sorcellerie, de la magie noire (à propos, n'y a-t-il que la couleur «noire» pour qualifier l'ensorcellement?) Elle peut être jaune, comme la jaunisse, rouge comme la rougeole, bleue comme la peste, verte comme la tuberculose)! À moins que cela ne soit une appellation à consonance «raciste»! Passons! À supposer que l'on «saute le grigri», on vous soulèvera le climat, (encore), l'état (hélas) des terrains, les menaces de mort??? Et tutti quanti! Et rien n'arrivera! Ni avec les appels à la «guerre» de Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot (Fédération camerounaise de football) et ex-star des belles années footballistiques du Cameroun, ni encore moins de la désignation du trio arbitral loin des manigances de la CAF. Il y aura deux teams fin prêts pour les deux dernières confrontations entre deux équipes solides et sans doute bien au point, qui offriront le meilleur spectacle à l'issue... Laissons la loi du sport pronostiquer... Pour les connaisseurs, chacun y va de son pronostic. Pour les chauvins camerounais, des 4-0 et 3-1, pour ceux des Verts, un bon 2-2 et 2-1 au retour! Si pour le Cameroun, la formation connaît de gros problèmes de discipline et de déstabilisations intérieures, les protégés de Djamel Belmadi, eux, nous cachent tout. C'est de bonne guerre, et les adversaires acharnés du coach national attendent au «virage» le convoi pour tirer à vue sur la «caravane», défaite par les «Lions indomptables»! Attendons, donc, la fin des hostilités pour disserter! Pour nous, qui vivons peut- être, notre dernière Coupe du monde, nous souhaitons la dernière danse, avant d'aller dans l'Au-delà, rencontrer Allah et Son meilleur monde! Mais, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir de vivre depuis le Qatar, via la TV, les exploits de Zerrouki, Mahrez, Feghouli, Zorgane, Bennacer, M'Bolhi, Belaïli, Attal, Bensebaïni, Bedrane, Benlamri, Oukidja, Chetti, Bendebka, Zeghba, Benayada, Tougaï, Tahrat, Brahimi, Slimani, Bounedjah, Benrahma et Benkebla. Il serait malheureux pour ces enfants de l'Algérie de 2022 de ne pas vivre personnellement les joies d'une grande et prometteuse participation à la Coupe du monde! Les «une-deux» Bounedjah-Belaïli, de Zerrouki - Bennacer, Brahimi - Slimani, Benlamri-Bensebaïni, Attal (s'il n'est pas encore blessé!) - Mahrez, Benkebla - Benrahma, ainsi que les exceptionnels arrêts décisifs de M'Bolhi, feraient sensation et en cas de victoire à quelques minutes de la fin du duel Algérie-Cameroun de mars 2022, au stade Mustapha-Tchaker, vers les 22h et des poussières! À propos de matchs, il est inutile de tenter de trouver un moyen de dégoter le moyen de pronostiquer, avant le jour J. 60 jours c'est trop et même, trop peu! Nous ne possédons pour le moment, aucune info, pouvant nous mettre sur la voie du pronostic! Les blessés, les mécontents (surtout côté Cameroun) et d'éventuels forfaits de dernière minute nous empêchent d'aller au fond des choses! Mais puisque nous nous trouvons au bord du puits, tentons de nous «abreuver», avec quelques gouttes d'infos! Mais, hélas, au samedi 12 février 2022, ne possédant pas d'infos crédibles, voyons un peu ce que peut faire Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, probablement remis de ses émotions du soir de la catastrophe de la CAN 2021! Attendons pour voir nos héros, d'il y a 2 ans, de quoi seront capables les «Fennecs» devant des «Lions» aux griffes acérées mais, dit- on «cassées», à la suite de malentendus entre certains joueurs et l'entraîneur. Mais cela reste du domaine des suppositions et des médisances. Or, tous ces trucs préfabriqués ne sont jamais pris pour argent comptant et donc, jamais utilisés par votre serviteur qui ne s'appuie que sur ce qui peut être vérifié! Comme jouer sur le terrain du stade de Japoma, (Cameroun) reste pour nous, de l'intox... Une chose est certaine: nous aurons devant nous une Équipe nationale, requinquée, splendide, agressive, prête à tous les défis, pour aller au Qatar-2022, disputer la Coupe du monde. Des défis dressés par une équipe camerounaise, qui se trouve elle aussi, dans de beaux draps, si l'on prenait les coups de gueule de certains joueurs contre leur coach! Ce qui n'existe pas chez nous: le ministre du «bonheur» sachant très bien avoir ses garçons en main, et au bon moment!