Le technicien algérien Halim Azzi a été nommé au poste de directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), a annoncé l'instance fédérale dans un communiqué. «Lors de la réunion mensuelle du Bureau fédéral, tenue jeudi, il a été procédé à l'installation du nouveau DTN, Halim Azzi», a écrit la FAT sur sa page facebook. L'arrivée de Azzi a été décidée, après la démission de trois cadres de la DTN le 18 août dernier. Il s'agit de Karim Saâdallah (directeur technique national), Noujeim Hakimi (directeur des Équipes nationales) et Wakil Keciba (directeur de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents). Leurs démissions ont été acceptées par le président de la FAT, Mohamed Soufiane Yousfi. Ancien président de la FAT, Azzi (64 ans) a été sacré champion d'Algérie seniors à trois reprises (1980, 1981 et 1983).