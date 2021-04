Ce n'est un secret pour personne, la rivalité sportive entre l'Algérie et le Maroc existe depuis des années. Et a priori, le dernier sacre de l'Equipe nationale algérienne de football en terre égyptienne, lors de la dernière édition de la coupe d'Afrique des nations, n'est encore pas digérée par les Marocains. La confirmation est venue de la bouche du sélectionneur franco-bosnien de l'Equipe marocaine, Vahid Halilhodzic. Jeudi dernier, il a animé une conférence de presse pour répondre aux critiques dont il a fait l'objet après les deux prestations «décevantes» de son équipe face à la Mauritanie (0-0) et le Burundi (1-0), en clôture des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun. Il en aprofité pour lancer une pique à ses responsables, à leur tête le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekdjaâ. «Vous, tout comme mon président (Fouzi Lekjaâ, Ndlr), n'êtes pas contents parce que l'Algérie a gagné la CAN et pas le Maroc. Certains préfèrent qu'on gagne la CAN plutôt que d'aller en Coupe du monde», a-t-il lâché, tout en promettant de faire son possible pour remporter la CAN. «Je le dis franchement, si demain je vais coacher l'équipe à la CAN ça ne sera pas pour aller faire du tourisme. Pas du tout! On va essayer de faire le meilleur résultat possible», a-t-il poursuivi. A priori, celui qui a mené l'Algérie vers les 8es de finale du Mondial 2014 au Brésil a ouvert cette brèche pour régler ses comptes avec ses détracteurs, connaissant la sensibilité du sujet. «J'ai été étonné par certains articles que j'ai même trouvé provocateurs. Il y a des gens visiblement qui ne m'aiment pas. Mais, rassurez-vous, je ne vous aime pas non plus pour certains!», a lâché encore l'ancien buteur du PSG et du FC Nantes. Il a enchaîné: «J'ai mal compris certaines personnes qui sont allées jusqu'à réclamer ma démission. Vraisemblablement, ce n'est pas anodin, ils ont des raisons de faire ça.». Pour conclure, il dira: «Je sais ce que je veux. Je ne suis pas venu au Maroc pour gagner de l'argent, j'ai fait des sacrifices financiers énormes pour venir. Oui, j'aime le cadre de vie, mais je suis venu ici pour un projet sportif assez intéressant. On a reconstruit 80% de l'équipe avec beaucoup de talent. Maintenant, il faut travailler sur l'état d'esprit, surtout quand on joue à l'extérieur.» Ces propos de Halilhodzic ne sont pas passés sous silence, ayant fait réagir les internautes sur la Toile, qui s'est transformée en une arène footballistique, où chacun a défendu sa vision sur le sujet.