«C'était un match spécial pour moi. Il y avait beaucoup d'amis, les membres du staff... Ce sont des gens que je connais. Il fallait que je sois prêt et que je fasse ce que j'avais à faire pour mon équipe. C'était un match de foot mais pour moi c'était spécial.

C'était un grand match avec beaucoup d'émotions.» Il s'agissait de l'un des événements les plus attendus mercredi en Ligue des Champions, et Erling Håland n'a certainement pas déçu! Le nouvel attaquant de Manchester City a brillé pour ses retrouvailles avec le Borussia Dortmund (2-1). Comment?

En pesant durant toute la rencontre sur la défense des Marsupiaux, puis en offrant un succès renversant aux Skyblues d'un but acrobatique génial. Sur une merveille de passe de l'extérieur du pied du latéral João Cancelo, le Norvégien de 22 ans a réalisé une envolée spectaculaire pour battre le gardien du BvB Alexander Meyer. Une réalisation d'anthologie qui rappelle un chef-d'oeuvre marqué par la légende Johan Cruyff en 1973. Tout le monde n'aurait pas eu le courage de faire un tel geste. Mais à ce moment-là, c'est arrivé et c'était exceptionnel. Quel but! Je me souviens d'un but semblable marqué par le FC Barcelone il y a longtemps contre l'Atletico Madrid.

Une action très semblable et il y a eu cette émulation de Johan Cruyff», s'est enflammé le coach des Citizens, Pep Guardiola, émerveillé au micro de la chaîne beIN Sports. Håland a fait fort, et continue d'impressionner. Sur le plan statistique notamment.

En plus d'avoir marqué son 13e but en 9 matchs avec sa nouvelle équipe, l'ancien de Salzbourg a scoré pour la 26e fois en seulement 21 apparitions en C1. Des chiffres fous pour un joueur qui repousse à chaque rencontre les limites du possible et fait déjà bien mieux que les mastodontes Cristiano Ronaldo

(0 but), Lionel Messi (8 buts) ou encore Kylian Mbappé (12 buts) au même stade. Mais sa réussite actuelle ne contente pas le natif de Leeds, qui ne se détourne pas de ses objectifs et reste toujours aussi froid dans ses analyses. «Ils n'ont pas réussi à m'arrêter... J'ai marqué.

Ils ont bien joué. J'étais presque sûr d'être suivi pendant tout le match parce qu'Edin (Terzic, le coach du BvB) me connaît très bien. Dortmund a été très bon. Mais ce sont les trois points qui comptent», a-t-il conclu sur BT Sport après la rencontre. Un monstre à tous les niveaux.