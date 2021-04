L'agent et le paternel d'Erling Håland (20 ans, 23 matchs et 21 buts en Bundesliga cette saison) ont récemment procédé à une petite tournée européenne pour sonder les clubs intéressés par leur protégé: Real Madrid, FC Barcelone et Manchester City en tête. Mais il n'y aura, a priori, que des déçus cet été! Sous contrat jusqu'en 2024, le buteur norvégien a beau regarder ailleurs si l'herbe est plus verte, son sort reste entre les mains du Borussia Dortmund... qui compte sur lui pour le prochain exercice. «Nous avons comme plan très clair de débuter la saison prochaine avec Erling», a ainsi rappelé le directeur sportif des Marsupiaux, Michael Zorc, dans des propos rapportés par RMC Sport.