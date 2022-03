Manchester City serait passé à la vitesse supérieure dans le dossier Erling Håland(21 ans, 17 matchs et 16 buts en Bundesliga cette saison). Selon le quotidien espagnol AS, le club anglais a proposé un salaire annuel estimé entre 27 et 28 millions d'euros net à l'attaquant du Borussia Dortmund. Une offre colossale... qui aurait été rejetée par le Norvégien! S'il précise que ce refus n'enterre pas les Citizens dans ce dossier, le média madrilène y voit forcément un signe positif pour le Real Madrid, l'autre grand favori pour attirer le «Cyborg», l'été prochain.