Le défenseur international algérien de Beerschot VA (Div.1 belge de football) Mohamed Réda Halaïmia s'est engagé pour deux saisons avec le MC Alger, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football mardi soir dans un communiqué. Halaïmia (25 ans) qui compte 6 sélections avec l'Équipe nationale, a entamé sa carrière sous les couleurs du MC Oran, avant d'aller rejoindre Beerschot VA en 2019. Le natif d'Oran devient ainsi la 12e recrue estivale du «Doyen», après les défenseurs Ayoub Abdellaoui (ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmoudi (ex-Al-Wakrah/ Qatar), Houari Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla (ex-USM Bel Abbès), les milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), et Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ), les attaquants Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine), Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine Merzougui (ex-CR Belouizdad). Les deux jeunes Imad Bennara (ex-JS Kabylie) et Mehdi Boucherit (ex- USM Alger), ont signé avec le Mouloudia des licences de la catégorie réserve. En revanche, le club a enregistré, notamment les départs d'Abderrahmane Hachoud, Samy Frioui et Mouad Haddad. La direction du club algérois a confié la barre technique au technicien franco-bosnien Faruk Hadzibegic, qui a signé pour une saison renouvelable, en remplacement du Tunisien Khaled Ben Yahia. Le MCA, vainqueur lundi en amical face à la formation tunisienne du CS Fernana (12-0) pour son premier test d'intersaison, poursuit son stage à Aïn Draham (Tunisie), avant d'effectuer un autre regroupement en Turquie. Le «Doyen» entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de la 1ère journée du championnat prévue le week-end du 26-27 août prochain.