Achraf Hakimi s'est imposé, sur les dernières années, comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Formé au Real Madrid, le latéral droit du Paris Saint-Germain n'a pourtant jamais réellement eu sa chance avec la formation espagnole. Avant de retrouver les Merengue avec le PSG à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, l'international marocain s'est confié sur ses liens avec la Maison blanche. Lors d'un entretien accordé au quotidien madrilène Marca, hier, le Parisien a tout de suite évoqué son lien particulier avec le Real. «C'est un match agréable à jouer et, comme vous le savez, c'est une équipe qui me tient à coeur pour tout ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle a fait de moi en tant que personne et joueur, et ce qu'elle m'a fait apprendre», a rappelé le natif de Madrid. Pour autant, Hakimi n'a pas caché une forme de rancoeur par rapport aux choix des dirigeants madrilènes. «Un départ à cause d'un manque de maturité ou de confiance du Real? Un peu des deux. Il est vrai que lorsque vous rejoignez Madrid pour la 1ère fois, vous venez de la Castilla et il est normal que le club ne parie pas autant sur vous parce que vous êtes un jeune joueur.

Mais ensuite, quand je suis allé à Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait deux grandes saisons, j'ai dû revenir et décider. Et puis Madrid, je crois, n'a toujours pas misé sur moi, même si je pouvais jouer à un haut niveau. Et puis quand je suis allé à l'Inter, il y avait aussi une option d'achat pour Madrid et ils ne l'ont pas exécutée non plus, donc je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. Et je suis heureux parce que je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi», a lancé le défenseur francilien. Recruté pour 66,5 millions d'euros par le PSG en provenance de l'Inter Milan, l'été dernier, Hakimi compte bien se montrer à la hauteur de la confiance du vice-champion de France en titre sur ce choc européen.

«La clé de ce duel? Minimiser les erreurs et ensuite utiliser nos forces, qui sont nombreuses avec les grands joueurs que nous avons. Nous devons profiter des possibilités qui s'offrent à nous pour nous en sortir», a estimé le latéral.

«Il est clair que le Real a de grands joueurs, qui jouent ensemble depuis de nombreuses années et qui ont une immense qualité.

Nous devons nous méfier d'eux tous, des contres, qu'ils font très bien, mais ils doivent aussi se méfier de nous et nous allons essayer de contrôler le jeu», a prévenu Hakimi. Un grand rendez-vous et un moment fort en perspective pour l'ex-Madrilène, ce soir.