Dimanche dernier, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, a présidé l'ouverture du séminaire des arbitres qui se déroulera jusqu'au 26 de ce mois au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à Alger.

Accompagné de Mounir D'bichi, secrétaire général, le patron de l'instance fédérale a procédé à l'installation officielle des nouveaux responsables de l'arbitrage algérien. Ainsi, Djamel Haïmoudi est vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), alors que Rachid Medjiba a été nommé directeur technique national de l'arbitrage (DTNA). La nouveauté est que le directeur du développement de l'arbitrage (DDA) est un étranger, en l'occurrence le Mauricien Lim Kee Chong.

Après leur installation officielle à la tête de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), les nouveaux responsables de l'arbitrage algérien se sont exprimés au micro de FAF TV où ils ont fait part du grand travail qui les attend et du riche et ambitieux programme qu'ils veulent mettre en place pour, au moins, les trois prochaines années à travers la nouvelle stratégie de l'arbitrage algérien. Tour à tour, Lim Kee Chong, Djamel Haïmoudi et Rachid Medjiba ont rappelé les grandes lignes du programme que la CFA veut mettre en place en s'appuyant sur la technologie à l'image de la plate-forme Algérie REL, comme l'a souligné l'instructeur CAF et FIFA, le Mauricien Lim.

La démarche prônée par la nouvelle équipe de la CFA vise plusieurs objectifs à la fois, notamment la formation en recourant aux toutes dernières techniques et technologies d'arbitrage, le rajeunissement du corps arbitral, le suivi-évaluation des arbitres, arbitres assistants et assesseurs, et bien d'autres volets que prendra en charge le Mauricien LIM, connu et reconnu comme étant l'un des meilleurs instructeurs FIFA et CAF. Pour rappel, LIM a fait partie des treize membres composant le Technical Study Group (TSG) lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, alors qu'en 2018, en Russie, il a été assesseur des arbitres y compris ceux de la VAR. En plus d'être instructeur FIFA et CAF, LIM a souvent dispensé des formations pour les arbitres à travers le continent, mais c'est la première fois qu'il décide de mettre ses valises dans un pays, l'Algérie, pour s'investir dans un projet à court et moyen terme. Zefizef a saisi cette occasion, en prélude de ce séminaire de préparation de la nouvelle saison footballistique 2022/2023, pour rappeler l'importance du dossier arbitrage dans le programme du nouveau bureau fédéral et l'intérêt qui lui est accordé.

Le premier responsable de la FAF a mis l'accent sur la nécessité de rehausser le niveau de nos arbitres et de l'arbitrage algérien en général, et ce, dans le cadre d'une nouvelle stratégie sur les trois prochaines années, soit jusqu'en 2025.

M. B. / R. S.