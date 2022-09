Après trois contre-performances consécutives du MC Alger en ce début de la nouvelle saison 2022-2023, le limogeage du coach bosnien, Faruk Hadzibegic, n'est qu' «une suite logique». Dès lors, des noms de successeurs à ce poste ont été annoncés, et le plus cité n'est autre que l'Algérien Karim Belhocine, l'ex-coach du club belge, Courtrai. Une dernière réunion devait avoir lieu, hier, entre le président Hadj Redjem et le coach Hadzibegic pour la résiliation du contrat entre les deux parties à l'amiable. Et jusqu'au moment où on mettait sous presse, aucune décision «officielle» n'est annoncée par l'une ou l'autre partie. Très contesté par les fans du MC Alger après les trois mauvais résultats enregistrés par l'équipe, jusque-là, la très forte pression exercée par les fans sur la direction du club a obligé le président Hadj Redjem, à songer à trouver un successeur à Hadzibegic, pour apaiser les supporters. Dans les milieux des Verts et Rouge, on évoquait alors pas moins de 4 noms de coachs desquels un seul serait à choisir par le président Hadj Redjem. Et au final, jusqu'à présent, il se trouve qu'un seul nom a été divulgué parmi les quatre coachs faisant l'objet des choix pour le président Hadj Redjem. Il s'agit de l'ex-coach du club belge, Charleroi, Karim Belhocine. Ce dernier est un des coachs les plus appréciés en Belgique où il a effectué sa formation. Mieux encore, on rapporte également que Belahcene a le même charisme que le coach national Djamel Belmadi! Cela se passe au moment où des supporters du MCA veulent voir l'ex-capitaine Rafik Saifi dans le staff du MCA pour cette nouvelle saison 2022-2023. Et comme la situation ne bouge pas, l'équipe va travailler sous la houlette du coach adjoint Mounir Lehbab qui assurera la reprise des entraînements. Hadzibegic a dirigé l'équipe face au RC Arba, soldé (0-0), faisant que le Mouloudia d'Alger n'a toujours pas enregistré la moindre victoire depuis le début de l'actuelle saison 2022-2023. À la veille du match en déplacement face au RCA, les fans des Vert et Rouge ont bien voulu croire en l'optimisme qu'affichait le coach Hadzibegic, lui, qui se déclare sûr du retour en force du MCA à partir de vendredi face au RCA: «Le vrai départ du MCA, c'est vendredi», avait annoncé le technicien bosnien, Faruk Hadzibegic. Mais, à l'issue de la partie, c'est la déception chez les fans qui n'ont pas apprécié ce semi-échec de leur équipe. Et c'est ce qui inquiète donc les fans du club d'autant que lors du mercato d'intersaison, la direction de l'équipe a engagé plusieurs nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe dans la perspective de gagner le championnat et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Par ailleurs, l'ES Sétif a confirmé sa bonne forme actuelle en décrochant vendredi une précieuse victoire en déplacement à Magra contre le NCM (1-0). Au stade des frères Bouchlik à Magra, les Sétifiens ont engrangé les 3 points de la victoire grâce à leur attaquant nigérian Godwin Tchika dans le temps additionnel de la première mi-temps (45'+3). L'autre bonne affaire de cette journée est incontestablement le second succès de rang du MC El Bayadh, nouveau promu en Ligue 1 de football, vainqueur de l'autre promu l'USM Khenchela (2-0). Les deux buts de la partie ont été inscrits par Moussaoui (4') sur pénalty et Ghanem (77').